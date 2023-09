“Non pagano…” GF | la regia costretta a intervenire Di nuovo | concorrenti ‘freddati’

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) Grande Fratello, isi godono questi giorni di tranquillità prima della tanto attesa puntata del lunedì, dove uno di loro lascerà per sempre il gioco. Il 2 ottobre, infatti, Alfonso Signorini darà loro il verdetto sul televoto eliminatorio lanciato giovedì scorso. E stando a un pronostico stilato dal sito Il Sussidiario sarà Giselda ad avere la peggio tra i gieffini nominati. Grecia si profila come la papabile preferita dell’occhio pubblico e possibilmente immune, si legge sul sito, con il 44% dei voti. Secondo posto per Valentina, con il 28% dei voti, terzo per Marco con il 17% dei voti e in ultima posizione, e quindi papabile eliminata alla settima puntata di GF 2023, Giselda Torresan con l’11% dei voti dei telespettatori. Ma ovviamente per avere certezze dovremo aspettare ancora un po’. Nel frattempo gli inquilini vivono separati, alcuni in Casa e ...