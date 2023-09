Nocciolo e strade dei Forni | piatti della tradizione e dibattiti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMARZANO DI NOLA- Spaghetti alla nocciola per celebrare a tavola il prodotto corilicolo più importante del Vallo di Lauro, pasta con i funghi porcini, pane caldo con il lardo e tanti prodotti a base di nocciola. Ogni cortile di Marzano di Nola proporrà stasera una delizia per il palato per celebrare i diciassette (aggiungendo però i due anni di stop causa Covid sarebbero stati diciannove) anni di una rassegna, Terre Antiche del, che è ormai diventata una rassegna, che prende proprio il nome dall’iniziativa e che quest’anno, dopo il via libera con il finanziamento per sei comuni di tre province diverse, ha portato eventi in tutti i paesi che rientrano nel progetto denominatodei, sotto la direzione artistica di Michele Ippolito. Lo start dell’evento sarà ...