Nikita Pelizon non ritirerà il suo corso | a chi si rivolge il progetto e perché è a pagamento

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 30 settembre 2023)torna a parlare del suodi crescita personale, attorno al quale non sono mancate le polemiche negli ultimi giorni. Oltre alle opinioni dei follower e di alcuni ex gieffini (compreso il suo ex compagno Matteo Diamante), ad intervenire era stata anche una associazione che aveva puntato il dito contro l’iniziativa della vincitrice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.