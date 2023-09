Nicoletta Indelicato uccisa con 12 coltellate e bruciata | annullato l' ergastolo a Margareta Buffa

(Di sabato 30 settembre 2023), giungono importanti novità dalla Cassazione che oggi si è pronunciata sul caso dell'omicidio avvenuto nel 2019 in provincia di Marsala. In primo e secondo...

Nicoletta Indelicato uccisa con 12 coltellate e bruciata, annullato l'ergastolo a Margarita Buffa ilmessaggero.it

Femminicidio di Nicoletta Indelicato, la Cassazione annulla l’ergastolo a Margareta Buffa La Repubblica

La Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo inflitta, in primo e in secondo grado, a Margareta Buffa, 34 anni, originaria della Romania, processata per concorso nell’omicidio di Nicoletta ...C’è un colpo di scena nella vicenda giudiziaria relativa all’omicidio di Nicoletta Indelicato.