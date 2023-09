Newcastle - Burnley 2 - 0 | gol e highlights

Almiron e il rigore di Isak danno alla vittoria per 2 - 0 sul. Tonali in campo dal ...... con Unai Emery che asfalta Roberto De Zerbi, grazie anche a una tripletta di Watkins, a seguire alle 16.00 Manchester United - Crystal Palace 0 - 1 ,2 - 0 , Wolverhampton - ...

Newcastle-Burnley, le formazioni ufficiali: Howe con Isak al centro del trio d'attacco TUTTO mercato WEB

Newcastle-Burnley Streaming Gratis: dove vedere la Premier ... Footballnews24.it

Newcastle boss Eddie Howe is facing an injury crisis ahead of Wednesday night’s Champions League clash with Paris St Germain.Newcastle boss Eddie Howe was delighted with their 2-0 win against Burnley.Miguel Almiron and Alexander Isak (pen) struck for the Magpies.Howe later said: " ...