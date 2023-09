Nemo propheta in patria

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 settembre 2023) Siamo dovuti andare a Parigi per scoprire che la cucina italiana ha decisamente svoltato. E durante un meraviglioso pranzo in cui tanti chef internazionali hanno messo nel piatto le loro migliori ricette, per celebrare la Garden Gastronomy promossa da Veuve Clicquot nel mondo, le uniche che hanno fatto sobbalzare i commensali sulla sedia erano targate Italia. È ufficiale: siamo a un livello di bravura tecnica, di capacità espressiva, di profondità di pensiero, di abilità di sintesi e di concentrazione di sensi che gli altri si sognano. Li abbiamo ufficialmente lasciati indietro, tutti, e di diverse lunghezze. Non è campanilismo: non ne sono mai stata capace, di dire che siamo i più bravi quando così non è. E pur tifando naturalmente per il nostro Paese, fino all’altro ieri non avevo mai avuto questa percezione così netta e precisa di come la nuova cucina italiana contemporanea sia anni ...