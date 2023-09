Nell’epoca dei muri | la fissazione per il Ponte sullo Stretto Una proposta

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 settembre 2023) Promemoria. Cancellare la raccomandazione di consultare Wikipedia alla voce Nagorno Karabakh. Non importa più (voleva dire più o meno “giardino montuoso”, comunque). Non esiste più. E smettere di dirsi contrari al. Salvini ha assicurato: “I soldi per cominciare i lavori ci sono”. E’ un’idea magnifica. Avete visto a Siena quel pezzo dell’ingrandimento del Duomo, la navata destra e il Facciatone, che è restato lì perché erano finiti i soldi ed era venuta la peste? Ecco: questa volta si può fare, ancora più in grande, e non per caso, per scelta! Indire un nuovo, smisurato concorso internazionale di idee. Il mio progetto mira a lasciar perdere la fondazione sull’uno e sull’altro dei bordi dello, che comporterebbe, specialmente sul versante continentale di Scilla, sbancamenti colossali e ...