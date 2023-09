Nazionale Volley Maschile ? nel Torneo Preolimpico | le partite su Sky e NOW

Leggi su digital-news

(Di sabato 30 settembre 2023) E’ ancora tempo di grandesu Sky e in streaming su NOW con ildi qualificazione olimpica. Da sabato 30 settembre, a domenica 8 ottobre latorna in campo, dopo il secondo posto all’Europeo, nelche vale l’accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.Il calendario sarà serrato, con gli Azzurri impegnati sette volte in nove giorni: nel girone A affronteranno in Brasile Repubblica Ceca, Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e i padroni di casa verdeoro. Si inizia, sabato 30...