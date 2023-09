Nausea e vomito dopo la mensa | intossicati 30 tra docenti e alunni

(Di sabato 30 settembre 2023)hanno colpitoil pranzo consumato nellascolastica. Trenta persone dello stesso istituto hanno manifestato gli stessi sintomi inquietanti. La, con menu fisso per, si trova ora al centro dell'attenzione. Lo segnala Il Giornale di Vicenza. L'articolo .

Ancora non è chiaro di cosa si tratti, ma i sintomi ormai sono noti: nausea , mal di testa , tosse, raffreddore e in alcuni casi anche il vomito . I ...

. Tutti gli stessi sintomi. E tutti avevano mangiato a pranzo alla mensa scolastica con menu fisso per alunni e insegnanti. Trenta persone coinvolte fra ragazzi e docenti dello stesso ...I sintomi dell'intossicazione includono confusione, disorientamento,. Se non trattata, può portare a convulsioni, delirio, coma e, in alcuni casi, alla morte . Sebbene sia rara e la ...

Vicenza, nausea e vomito dopo la scuola: trenta persone in ... Fanpage.it

Fedez, i sintomi dell'ulcera: dal dolore allo stomaco alla nausea. Cause, conseguenze e cura ilgazzettino.it

Nove bambini da 5 a 10 anni e una ragazzina di 14 anni sono finiti al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo di Vicenza dopo aver accusato nausea e vomito: secondo quanto scrive il Giornale di ...Nove bambini da 5 a 10 anni e una ragazza di 14 anni giovedì notte al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo di Vicenza, ma, per fortuna solo lievi disturbi, malessere temporaneo, nessun ricovero.