Napoli | vittoria di forza a Lecce | finisce 4-0 al Via del Mare

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 settembre 2023)4-0, Gli azzurri conquistano i 3 punti con le reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano su rigore. Secondo successo di fila per la squadra di Garcia. CALCIO. Ilsbanca il Via delsuperando 4-0 ilnell’anticipo della 7a giornata di Serie A. Gli azzurri centrano la secondaconsecutiva dopo il successo sull’Udinese e rilanciano le proprie ambizioni in classifica. La squadra di Garcia offre una prova solida e cinica, passando in vantaggio con Ostigard e raddoppiando subito ad inizio ripresa con Osimhen, entrato al posto di Simeone. Nel finale gloria anche per Gaetano, al rientro dopo l’infortunio, e Politano su rigore. Il, nonostante un avvio frizzante con gol annullato a Strefezza, nulla può contro ...