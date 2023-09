(Di sabato 30 settembre 2023)(ITALPRESS) – Prestazione e risultato per ildi Rudi Garcia, che batte per 4-0 ile sale momentaneamente al terzo posto della classifica, scavalcando proprio i salentini e restando vicino all'Inter capolista. Ilimpiega solo quindici minuti a sbloccare il risultato, grazie alla rete che arriva sugli sviluppi del calcio piazzato battuto ottimamente da Zielinski e sfruttato dallo stacco di testa di Ostigard, che chiude sul primo palo e confeziona l'1-0.che però non si scompone, continuando a cercare Strefezza e Krstovic. E' proprio il numero 9 dei giallorossi a dare il primo segnale di reazione dei suoi, con lo slalom di Almqvist e il suo servizio proprio per Krstovic che scarica la conclusione sulla quale Meret deve intervenire in tuffo, fronteggiando anche una pericolosa ...

Lecce (ITALPRESS) – Prestazione e risultato per il Napoli di Rudi Garcia, che batte per 4-0 il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto della ...

È il titolo di una guida per allenatori in difficoltà che Rudi Garcia potrebbe pensare di scrivere se dovesse sopravvivere per un anno intero alla guida del. Nonostante la...Grande vittoria, abbiamo rivisto ilche conoscevamo. Se la partita fosse finita 10 - 1 nessuno avrebbe potuto obiettare nulla. È ritornata la squadra dello scudetto che domina il ...

Napoli travolgente al "Via del Mare", 4-0 sul Lecce Agenzia di ... Italpress

Schianto a Napoli, auto travolge scooter: muoiono Lucia e ... Il Riformista

LECCE (ITALPRESS) - Prestazione e risultato per il Napoli di Rudi Garcia, che batte per 4-0 il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto della classifica ...Incidente mortale stanotte, poco dopo mezzanotte, in via Terracina a Fuorigrotta. Francesco Altamura e Lucia Morra, due ragazzi rispettivamente di 23 e 20 anni di Napoli, sono stati investiti in pieno ...