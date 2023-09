Napoli | ragazzina di 14 anni accoltellata

Leggi su open.online

(Di sabato 30 settembre 2023) A, unadi 14è stata, forse durante una lite in famiglia. La giovane è stata ricoverata nella serata di oggi – sabato 30 settembre – nell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro storico del capoluogo campano, dopo aver riportato ferite da arma da taglio. A dare notizia dell’accaduto è Repubblica. Al momento non si conoscono altri dettagli sull’episodio, ma si sospetta che la 14enne sia rimasta ferita durante un litigio in famiglia. Leggi anche: Spagna, un 14enne entra a scuola e accoltella tre insegnanti e due compagni. Arrestato «Sono rovinato e la colpa è mia»: il biglietto lasciato da Martino Benzi prima di uccidere la famiglia e suicidarsi ad Alessandria Tragedia di Alessandria, uccide la moglie, il figlio e la suocera, poi si toglie la vita. ...