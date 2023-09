Napoli | ragazzina di 14 anni accoltellata durante lite di famiglia

Ci sarebbe una ragazzina contesa alla base dell’accoltellamento avvenuto l’altra notte ai danni di un 14enne in piazza Carlo III. Napoli , ...

Unadi 14 anni è ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini didopo essere stata accoltellata. Sull'episodio non si conoscono altri particolari: una delle ipotesi è che il ferimento sia ...di soli 14 anni accoltellata anel pomeriggio di sabato 30 novembre. Secondo le prime informazioni sulla vicenda, la dinamica che ha portato all'accoltellamento potrebbe essere ...

Napoli, ragazzina di 14 anni accoltellata Open

Ragazzina accoltellata a Napoli Agenzia ANSA

Si arriva quando purtroppo succede il fatto". Lo ha detto, parlando del tema della violenza minorile, il procuratore del tribunale per i minorenni di Napoli, Maria de Luzenberger, intervenendo ad un ...un minuto e il Napoli segna ancora. Rossi salta un difensore in percussione e chiude in rete: 2-0. Al 70' il tris azzurro. Koffi lancia bene Rossi che firma la doppietta personale. Finisce 3-0.