Napoli | Ostigard | «Primo gol in A sensazione stupenda»

(Di sabato 30 settembre 2023) Leo, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Lecce e il suogol in A Leo, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Lecce e il suogol in A. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Avevamo bisogno di vincere. Dopo un’annata come quella passata, adesso tutte le squadre ci affrontano in maniera più attenta. Ci voleva proprio questa vittoria. Ilgol in A una bella. Natan? Buon giocatore, difendiamo insieme senza difficoltà nonostante non sia facile trovarsi fin da subito quando al tuo fianco c’è un giocatore giovane».

Il primo gol in campionato, ancora una volta nessun gol concesso. Leo Ostigard si prende la sua rivincita in campo: «È bellissimo segnare per la ...

Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo al Via del Mare per affrontare il Lecce. Le formazioni ufficiali. Il Napoli ha necessariamente bisogno ...

I campioni d'Italia salgono a 14 punti Il Napoli vince 4-0 sul campo del Lecce nel match in calendario per la settima giornata del campionato di ...

Sono contento di aver fatto di tutto per tenere Leo, felice che sia stato lui a sbloccare ... saranno contenti, stanno vedendo unche gioca, che segna e che vince. Speriamo di ......batte un calcio di punizione e mette al centro perfettamente per lo stacco di, che con un gran colpo di testa firma il suo primo gol in Serie A. Col passare dei minuti cala ile ...

Lecce-Napoli 0-4, le pagelle: Ostigard la sblocca, Natan mura. Osimhen letale, Gaetano boom! Tutto Napoli

Lecce-Napoli 0-4: Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano firmano il successo azzurro la Repubblica

Secondo successo in tre giorni per il Napoli che, dopo l'Udinese, batte anche il Lecce. Al Via del Mare finisce 4-0 per gli azzurri. Le reti: nel primo tempo di Ostigard; nella ripresa di Osimhen, ...Il Napoli passa largamente a Lecce 0-4 ... Partenopei avanti al 16': punizione di Zielinski, stacco vincente di Ostigard. Reazione Lecce con Krstovic e Pongracic ma è Simeone a sfiorare il raddoppio.