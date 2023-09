Napoli | Ostigard | 'Il gol è merito di Zielinski | con Natan grande feeling'

Lecce-Napoli 0-4 (16? Ostigard - 51? Osimhen - ’88 Gaetano - ’94 Politano) : azzurri travolgenti Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo al Via del Mare per affrontare il Lecce. Le formazioni ufficiali. Il Napoli ha necessariamente bisogno ...

Lecce-Napoli. Garcia - imparata la lezione di Genova : «Il gol di Ostigard l'abbiamo studiato» «Abbiamo gestito bene, volevamo partire forte e fare subito gol. Sono felice della rete su punizione laterale, ci avevamo lavorato con lo staff, e ...

Lecce-Napoli. Ostigard - la prima volta in A : «Io e Natan lavoriamo ogni giorno» Il primo gol in campionato, ancora una volta nessun gol concesso. Leo Ostigard si prende la sua rivincita in campo: «È bellissimo segnare per la ...

Lecce-Napoli 0-4 : gol di Ostigard - Osimhen - Gaetano e Politano (Adnkronos) – Il Napoli vince 4-0 sul campo del Lecce nel match in calendario per la settima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gli ...

Napoli in vantaggio a Lecce con Ostigard : che reazione di Osimhen! Il Napoli domina alla fine del primo tempo a Lecce con il colpo di testa di Ostigard: grande reazione di Osimhen alla rete. Il Napoli si porta in ...