Napoli | Osimhen a sorpresa va in panchina | il retroscena

Osimhen in panchina a Lecce per Lecce-Napoli , giocano Simeone e Lindstrom Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, ...

Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo al Via del Mare per affrontare il Lecce. Le formazioni ufficiali . Il Napoli ha necessariamente bisogno ...

Altro affondo della Gazzetta dello Sport nei confronti del Napoli e in particolare del presidente Aurelio De Laurentiis. In un articolo pubblicato ...

...di Serie A con l'interessante sfida tra il Lecce e il NapoliCon la partita tra il Lecce e il,... Di contro, dopo il caos, i campioni d'Italia in carica di Rudi Garcia, hanno strapazzato l'...Il tridente offensivo sarà composto da Lindstrom,e Kvaratskhelia. Le probabili formazioni di Lecce -LECCE (4 - 3 - 3) : Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, ...

Giuntoli: "A Napoli per acquistare Kvara e Osimhen ho colto delle coincidenze" NapoliToday

Grande gol di Ostigard, Napoli in vantaggio al Via del Mare di Lecce. Alle telecamere di Dazn non è sfuggita la reazione di bomber Osimhen.16' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Zielinski sul secondo palo, Ostigard svetta più in alto di tutti e batte di testa Falcone. 1-0 per il Napoli. 12 ...