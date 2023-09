Napoli | l’Audi invade la loro corsia | la tragedia di Francesco e Lucia

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 30 settembre 2023) Sono morti sul colpoMorra eAltamura, i due giovani rimasti vittima questa notte di un terribile incidente in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta. Incidente via Terracina,uccisi da un’auto impazzita I due ragazzi, di 20 e 23 anni, erano a bordo di uno scooter quando un’auto, un’Audi con targa estera L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.