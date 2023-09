Napoli Film Festival | la vita di Paolo Ascierto in un docufilm

(Di sabato 30 settembre 2023) Il documentario “1+1=3”, ispirato alladi, verrà proiettato in anteprima alla 24a edizione del. È ispirato alladel professoril documentario “1+1=3” di Romano Montesarchio che verrà proiettato in anteprima alla 24a edizione deldiretto da Mario Violini, venerdì 29 settembre alle ore

Nell’ambito della 24a edizione del Napoli Film Festival , verrà proiettato in anteprima il documentario “Mi chiamo Giancarlo Siani” con la voce ...

In occasione dell’80° Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli giovedì 28 settembre alle 20.30 al Teatro Mercadante anteprima proiezione del ...

film in concorso triplica ti e Paesi rappresentati da tutto il mondo aumentati del 50%. Sono i due dati di questa seconda edizione che testimoniano la ...

Tempo di lettura: 2 minutiÈ ispirato alla vita del professor Paolo Ascierto il documentario “1+1=3” di Romano Montesarchio che verrà proiettato in ...

Il documentario "1+1=3", ispirato alla vita di Paolo Ascierto, verrà proiettato in anteprima alla 24a edizione del Napoli Film Festival.