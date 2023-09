Nagorno | oltre 80mila sfollati in Armenia

Dopo 30 anni di gestione da parte delle forze separatiste, il presidente del Nagorno Karabakh Samvel Shahramanyan ha firmato un decreto per lo ...

Una ‘pulizia etnica’, così è stata definita la gravosa situazione nel Nagorno Karabakh per mano dell’ Azerbaigian . I profughi sono oltre 10mila e il ...

Una ‘pulizia etnica’, così è stata definita la gravosa situazione nel Nagorno Karabakh per mano dell’ Azerbaigian . I profughi sono oltre 10mila e il ...

Circa 1.050 persone sono arrivate in Armenia dal Nagorno - Karabakh. "Questa sera sono arrivate in Armenia dall'Artsakh (come gli indipendentisti ...