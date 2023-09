Nagorno-Karabakh | una questione storica ancora aperta

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 sett -Le vicende del, o meglio dell’Artsakh, sono figlie dell’attitudine dei vecchi e nuovi imperi di utilizzare le “minoranze etniche” per destabilizzare paesi vicini o consolidare acquisizioni territoriali. La storia dell’Artsakh è più vicina di quanto si pensi a quella dell’Europa. Già provincia romana nel 250 A.C. diede i natali all’imperatore Leone V. Dal I secolo fu cristianizzata e successivamente subì invasioni arabe, mongole, tartare e turche prima di passare nel 1813 all’Impero Russo.e gli armeni La fine della prima guerra mondiale sconvolge gli equilibri mondiali ed europei, gli imperi centrali hanno perso e sono molte le micce lasciate più o meno sotterrate dai trattati di pace. Nei Balcani, come nel Caucaso. Il complesso rapporto tra russi e turchi diventa un ...

... i sudanesi, i tigrini, i saharawi, i migranti eccetera, sono gli armeni del Nargorno. Da ... Così gli armeni delsono diventati l'assenza dei nostri sguardi, la pausa nei nostri ...Dalla missione che il Papa ha assegnato a Zuppi sull'Ucraina emerge "una visione strategica", sottolinea, mentre sulla Santa Sede sta facendo il possibile. La 'cosa geniale' della ...

Dormono per strada o fuggono a piedi dai propri villaggi. Non hanno cibo. E bruciano i ricordi più cari perché non cadano nelle mani delle truppe azere. Il riaccendersi del conflitto tra Baku e i ...La resa incondizionata degli armeni in Nagorno-Karabakh e l'esodo che ne è seguito hanno dimensioni bibliche. Come si è arrivati a questa nuova tragedia e perché Le origini del conflitto sono lontane ...