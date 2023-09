Nagorno-Karabakh | in Armenia oltre 100mila profughi L’Italia attiva la Protezione civile

(Di sabato 30 settembre 2023)risponde alla chiamata di aiuto arrivata all’Ue da parte dell’, a causa dell’ondata discatenata dalla crisi in. Palazzo Chigi ha fatto sapere che è già statoto il sistema diper la ricognizione dei beni necessari alla popolazione.risponde alla richiesta di aiuto arrivata all’Ue:ta la“Ieri sera – ha informato Palazzo Chigi – è pervenuta alla Commissione europea la richiesta di assistenza internazionale da parte della Repubblica dia causa dell’esodo in corso dall’area del. Sono domandati materiali di ...

«Stepanakert addio». Il capoluogo dell’enclave armena dell’Azerbaigian non sarà più capitale di uno Stato che non c’è. L’annuncio del presidente ...

'Ieri sera è pervenuta alla Commissione europea la richiesta di assistenza internazionale da parte della Repubblica di Armenia a causa dell'esodo in corso dall'area del. Sono domandati materiali di assistenza alla popolazione sfollata in arrivo sul territorio armeno, in termini di rifugi temporanei e beni medico - sanitari'. Lo spiega una nota di ...Sarà la prima in 30 anni nella regione, e avrà l'obiettivo di identificare le esigenze umanitarie di chi è rimasto e di chi se ne sta ...

Roma, 30 set. (askanews) – L’Italia lavora per la stabilizzazione “favorendo il dialogo” tra Armenia e Azerbaigian e ha attivato il sistema di protezione civile nella vicenda del Nagorno Karabakh. E’ ...Il 19 settembre, l’Azerbaijan ha lanciato un attacco militare nel Nagorno Karabakh, cambiando in poche ore il destino di migliaia di persone. Oltre 80mila persone hanno già lasciato la regione. Dalla ...