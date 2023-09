Nadef | Conte pessimista | “Strozza Italia in ripresa dopo pandemia”

Leggi su notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” è intervenuto il presidente del Movimento 5 Stelle, GiuseppeUno degli argomenti particolarmente trattati in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda il mondo della politica, non può che essere quello relativo al. Ovvero l’acronimo di “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza”. Uno dei temi trattati da parte del governo. Anche se, allo stesso tempo, non trova d’accordo molti esponenti della politica. Tra questi figura il nome di Giuseppe. L’attuale numero uno del “Movimento 5 Stelle” non le ha mandate assolutamente a dire. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(Ansa Foto) Notizie.comTanto è vero che ha rivelato il proprio pensiero in una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa“. Parole ...