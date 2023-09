Nadef | 15 | 7 miliardi in deficit nel 2024 per la Manovra

Approvato dal Consiglio dei ministri anche il nuovo decreto migranti . Proroga smartworking nella Pa per i fragili

Giorgetti: 'Situazione delicata, servono scelte difficili' Agenzia ANSA

E’ la premessa della relazione al Parlamento che accompagna la Nadef. Nel testo, il governo chiede all’aula ... Lo spazio in deficit ricavato nel 2024 per la manovra è di 15,7 miliardi. «Nel 2024 e ...sulla Nadef pubblicata oggi e trasmessa al parlamento ... spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo - si rileva - sono pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024, e 4,6 ...