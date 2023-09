Nadef | 15 | 7 miliardi in deficit nel 2024 per la Manovra | Giorgetti | Situazione delicata | servono scelte difficili

, 3,2per dl adeguamento pensioni e migranti Gli spazi in deficit per 3,2nel 2023 'attraverso un provvedimento d'urgenza, saranno destinate, in particolare, al conguaglio ...... questa destra sta strozzando l'Italia Leggi Anche, governo: confermati gli aiuti alle famiglie e il taglio cuneo - Il premier Meloni: basta con gli sprechi del passato 3,2nel 2023 ...

Nadef, spazi in deficit per 23,5 miliardi in tre anni Tiscali Notizie

E’ la premessa della relazione al Parlamento che accompagna la Nadef. Nel testo, il governo chiede all’aula ... Lo spazio in deficit ricavato nel 2024 per la manovra è di 15,7 miliardi. «Nel 2024 e ...Lo spazio in deficit ricavato nel 2024 per la manovra è di 15,7 miliardi, si legge invece nella relazione al Parlamento sulla Nadef. «Nel 2024 e 2025, le risorse saranno utilizzate, nell'ambito del ...