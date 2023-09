Musk lancia la crociata contro le Ong e attacca la Germania | “Con i migranti viola la sovranità dell’Italia | è un’invasione”

(Di sabato 30 settembre 2023) È ormai saperto tra Elone il governo tedesco. Il miliardario sudafricano ha usato la sua Twitter, diventata ora X, perre Berlino sui, sposando la linea della destra sul tema dei fondi alle ong. L’accusa a chi sostiene le ong che salvano vite in mare è quella di “re la” portando “un enorme numero disul suolo italiano”. “Questa suona come”, ha scritto infine, in risposta all’account ufficiale del ministero degli Esteri tedesco. La disputa via social è iniziata ieri, quandoha condiviso un video in cui si vedono deisalvati da una ong. Il fllmato era accompagnato da un testo: “Ci sono 8 Ong ...

Nel 2019, Starlink ha introdotto i servizi internet via satellite , e oggi la costellazione di Elon Musk conta oltre 4.000 satelliti operativi e circa ...

Chiamate video e audio da X. Elon Musk lancia la sua sfida ai social rivali, in primis Thread di Mark Zuckerberg, e annuncia l'ennesima novita' per ...

I grandi gruppi americani sono impegnati in una feroce competizione per dominare il campo dell'AI, anche se gli esperti, tra cui Elone lo stesso ceo di OpenAi, Sam Altman, hanno rivelato che ...... e che non puntino al controllo, come(che ha raccontato di essere stato danneggiato dai ... Il dottor Mc Colloughaccuse molto precise: "Molti di voi hanno ancora la proteina Spike nelle ...

Musk lancia la crociata contro le Ong e attacca la Germania TPI

SpaceX di Musk lancia satelliti per la funzione SOS di iPhone macitynet.it

È ormai scontro aperto tra Elon Musk e il governo tedesco. Il miliardario sudafricano ha usato la sua Twitter, diventata ora X, per attaccare Berlino sui migranti, sposando la linea della destra sul ...Siamo abituati a pensare alle auto elettriche come una grande innovazione del presente - in proiezione futura - e ad associarle ...