Musetti-Alcaraz | Atp Pechino 2023 | a che ora e dove vederla in diretta tv

(Di sabato 30 settembre 2023) Sfida da non perdere per Lorenzoagli ottavi di finale dell'Atp 500 di. Domenica 1 ottobre il toscano, che nel turno precedente ha battuto Karen Khachanov, numero 14 del ranking, affronta il numero 2 al mondo, numero 1 del seeding, Carlos.Lo spagnolo, vincitore di due...

A Pechino, che ritorna per la prima volta nel grande tennis dopo 4 anni di stop per la pandemia, i big fanno sul serio. Nell'attesa del duello tra Carlose il nostro Lorenzo, il primo tra i favoriti a centrare il traguardo dei quarti di finale è il russo Daniil Medvedev che ha superato per 76 63 l'australiano Alex De Minaur. Primo set ...arrivano agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente Hanfmann e Khachanov nel turno precedente. Tre confronti in carriera tra i due, con lo spagnolo in vantaggio 2 - 1 nel conto ...

Musetti è magico, vince un punto impossibile e batte Khachanov: sfiderà Alcaraz all'ATP di Pechino Fanpage.it

A che ora si gioca Musetti-Alcaraz a Pechino e dove si vede in tv: canale, orario, streaming Eurosport IT

(LaPresse) Domani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scenderanno in campo per gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino se la ...Dopo la prestigiosa affermazione contro il n.14 del ranking Karen Khachanov, recente vincitore del torneo di Zhuhai, Lorenzo Musetti sarà atteso ora ad una prova da far tremare i polsi: ad attenderlo ...