Muore a 51 anni Ketty Roselli | addio all’attrice di «CentoVetrine» e «Don Matteo»

Leggi su open.online

(Di sabato 30 settembre 2023) L’attriceè morta all’età di 51a Roma, dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Conosciuta tra il grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di dottoressa Flavia Cortona nella soap operasarà celebrata con una cerimonia dibuddista al Teatro Marconi di Roma, lunedì 2 ottobre alle 11.00. Sono diversi i volti che assunto in televisione, così come al cinema e in teatro. Lungo la sua carriera l’attrice ha preso parte ad alcune puntate di fiction Rai, come la nota serie Done Tutti pazzi per amore. Numerosi gli spettacoli teatrali che negli ultimihanno caratterizzato la sua vita professionale. La 51enne ha recitato, infatti, in diversi musical, dall’opera rockJesus Christ Superstar a ...