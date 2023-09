(Di sabato 30 settembre 2023)arbitraledelvalido per la 7ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 7ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.DEL

All’Arechi, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Salernitana e Frosinone: sintesi , tabellino , risultato , moviola e ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Salernitana-Frosinone l’episodio chiave della Moviola ...

Al Castellani, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Salernitana: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Empoli-Salernitana l’episodio chiave della Moviola ...

All’Arechi, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Salernitana e Inter: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

All'Arechi, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Arechi,e Inter si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Inter 0 - 0: sintesi e...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... ( - )Roma -(+). 2a ...

Moviola Salernitana-Inter: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Salernitana-Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

Ultimissime Inter: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter ...MILAN LAZIO MOVIOLA - Analizziamo di seguito le scelte del direttore di gara e dei suoi collaboratori, attraverso la moviola del match.