Movimento 5 Stelle di Salerno | Nuovi orizzonti e prospettive emergono dalla prima riunione del gruppo territoriale

'Ilnon è disponibile a fare accordi per gestire il potere con nessuno. Non facciamo parte di nessuna 'ditta' . Così Giuseppe Conte , leader del, ad ' Accordi&...Il leader delè intervenuto al congresso di Area Democratica per la giustizia , la corrente progressita della magistratura, in corso a Palermo a Palazzo Chiaromonte - Steri. Un ...

Che fine ha fatto Alessandro Di Battista Cosa fa oggi l'ex Movimento 5 Stelle Money.it

Pd, Conte ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il M5S non fa parte della ‘ditta’, no ad… Il Fatto Quotidiano

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo: Pettinari (M5S): “Davanti a questo stato di cose le autocelebrazioni del Centrodestra suonano come vere e proprie prese in g ...“Intravediamo un filo rosso: un attacco chiaro e complessivo ad alcuni pilastri della nostra architettura costituzionale, si vuole indebolire l’equilibrio fra i poteri dello Stato“. È un giudizio nett ...