Mourinho | “Non sono io il problema della Roma | lotterò fino al 30 giugno”

Leggi su seriea24

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – “Ilnonio”. Josési difende dopo la sconfitta che la sua, protagonista di un disastroso avvio di campionato, ha incassato sul campo del Genoa per 4-1. I giallorossi, con soli 5 punti, ospitano il Frosinone domani sera nella settima giornata di Serie A. “Quello che ti posso dire – afferma in conferenza stampa – è che tre mesi fa, parliamo di Budapest, c’era quasi un dramma a pensare che io potessi andare via. A Budapest ho detto ai giocatori che sarei rimasto, due giorni dopo abbiamo giocato con lo Spezia, torno in campo e lì ho detto ai tifosi che resto qui. Due o tre giorni dopo ho trovato Dan Friedkin e gli ho dato la mia parola che sei rimasto. Durante il periodo di vacanze ho avuto la più grande, la più pazza offerta di lavoro che un allenatore ha mai avuto nella storia ...