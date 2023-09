Mourinho non ci sta “Non sono il problema della Roma”

(Di sabato 30 settembre 2023)(ITALPRESS) – “Tre mesi fa c'era quasi un dramma a pensare che io potessi andare via, a Budapest ho detto a tutti che sarei rimasto. Dopo tre giorni, contro lo Spezia, l'ho detto anche ai tifosi. In estate ho avuto la più importante offerta che un allenatore abbia mai avuto nella storia del calcio e l'ho rifiutata per la parola data a tutti. Tre mesi dopo sembra che io sia une questo non lo accetto. Nonun”.queste le parole di Josè, allenatore, durante la conferenza stampa che precede la sfida dell'Olimpico con il Frosinone sulle critiche ricevute per l'avvio di stagione deludente. “Non ho paura dei fischi, se mi vogliono trovare mi trovano a Trigoria, la mia vita è qua. Io e i miei giocatori domani ...

Due gol e tre assist per il numero 4 che è ormai un fedelissimo di Mourinho. Le ottime prestazioni hanno attirato l'interesse di alcuni club arabi. Ad oggi c'è solo un semplice interesse e non è stata intavolata nessuna trattativa. Gli arabi stanno monitorando la situazione. Commenta per primo Nel corso della conferenza stampa Josè Mourinho rimanda al mittente le critiche ricevute dopo la sonora sconfitta per 4 - 1 rimediata dalla Roma sul campo del Genoa: 'Non lo accetto, io non sono il problema. Nel calcio e nella vita le cose cambiano'.

Alla vigilia dell'impegno contro il Frosinone, José Mourinho si è presentato in conferenza stampa: "Vogliamo e dobbiamo vincere, non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi. Abbiamo avuto tre partite difficili".