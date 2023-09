Mourinho non ci sta Non sono il problema della Roma

(Di sabato 30 settembre 2023) Il tecnico giallorosso: "Non temo i fischi, resto fino al 30 giugno 2024"- "Tre mesi fa c'era quasi un dramma a pensare che io potessi andare via, a Budapest ho detto a tutti che sarei rimasto. Dopo tre giorni, contro lo Spezia, l'ho detto anche ai tifosi. In estate ho avuto la più importante

...match di domani contro il Frosinone José, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Frosinone. PARTITA - "Vogliamo e dobbiamo vincere,...La Roma è in piena crisi. Ma il suo tecnico Josési nasconde e promette di voler restare sulla panchina dei giallorossi fino alla naturale scadenza del contratto: il 30 giugno 2024. 'Quello che ti posso dire è che tre mesi fa, parliamo ...

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - "Vogliamo e dobbiamo vincere, non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi. Prima di tutto dobbiamo avere il coraggio di entrare in campo domani e accettare una reazione di ...