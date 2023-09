Mourinho | Io non sono il problema Non ho paura di essere contestato

(Di sabato 30 settembre 2023)continua: "Non leggo o guardo tv, ma ho amici e collaboratori che mi fa arrivare queste voci. Io nonil. Le cosemultifattoriali. Non si può dire nemmeno nelle vittorie il ...

Josè Mourinho in conferenza stampa ha presentato il match di domani contro il Frosinone, in programma all’Olimpico alle ore 20:45. Le parole del ...

José Mourinho , allenatore della Roma , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Frosinone José Mourinho , allenatore ...

La Roma è in grossa difficoltà in Serie A e l’inizio di stagione è stato ben al di sotto delle aspettative. La trasferta contro il Genoa ha fatto ...

La Roma è in Crisi di risultati, il clima è teso come testimoniato dalle parole di Mourinho : “Questo non lo accetto” La Roma ha iniziato nel ...

Le sue dichiarazioni su Calciomercato.it:Il suo contratto in scadenza può essere un alibi per i ... Non leggo, non sento, non guardo la tv, ma ho ...

Sospetti su Karsdorp 'Non leggo o guardo tv, ma ho amici e collaboratori che mi fanno arrivare queste voci. Io non sono il problema - sottolinea il ...

...match di domani contro il Frosinone José, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Frosinone. PARTITA - "Vogliamo e dobbiamo vincere,...La Roma è in piena crisi. Ma il suo tecnico Josési nasconde e promette di voler restare sulla panchina dei giallorossi fino alla naturale scadenza del contratto: il 30 giugno 2024. 'Quello che ti posso dire è che tre mesi fa, parliamo ...

La Roma mai così male. Per ora Mourinho non rischia ForzaRoma.info

Crisi Roma, squadra e Mourinho a rapporto. Ma il tecnico non è ancora in bilico Calciomercato.com

Tre mesi dopo sembra che io sia un problema e questo non lo accetto. Non sono un problema”. Sono queste le parole di Josè Mourinho, allenatore della Roma, durante la conferenza stampa che precede la ...Alla vigilia dell'impegno contro il Frosinone, José Mourinho si è presentato in conferenza stampa: "Vogliamo e dobbiamo vincere, non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi. Abbiamo avuto tre partite ...