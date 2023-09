Mountain bike | Coppa del Mondo Snowshoe 2023 | nel downhill vincono Cabirou e O’Callaghan

(Di sabato 30 settembre 2023) Settimo e penultimo appuntamento per ladeldi: il massimo circuito si è spostato negli Stati Uniti, con le prove nella tarda serata italiana in quel di. Oggi la giornata dedicata alle dueseniores, uomini e donne. Tra gli uomini festa a sorpresa per l’Irlanda: a vincere è il classe 2003 Oisinin 3:07.624 davanti al connazionale Ronan Dunne, staccato di 496 millesimi, e allo statunitense Dakotah Norton. Al femminile trionfo per la transalpina Marinecon il crono di 3:41.042 davanti alla teutonica Nina Hoffmann e all’austriaca Valentina Holl. Ottima prova per l’azzurra Gloria Scarsi, quinta, non lontana dal podio. Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

Dopo un’ora e quattordici minuti e di corsa sul tanto celebre quanto esigente percorso di Les Gets , in Francia, Mona Mitterwallner ha vinto la gara ...

Il tracciato di Les Gets, in Haute Savoie, Francia, ha regalato una nuova spettacolare gara di cross country . La terzultima tappa della Coppa del ...

Allenarsi è fondamentale. Così come conta moltissimo controllare i riflessi nervosi, avere muscoli saldi, evitare velocità eccessive. E più in ...

Appuntamento importante domenica 24 settembre: in Francia, sulla collina artificiale di Elancourt, nei pressi di Saint-Quentin-en-Yvelines va in ...

Test Event in quel di Parigi ieri per la Mountain bike . Sono andate in scena in terra transalpina le due prove di cross country a ...

... e purtroppo lo dimostrano anche le notizie di cronaca su incidenti e infortuni ' aggiunge Gajardelli che spiega che oltre ad escursionismo, trekking e, quest'anno si è registrato un ...Evento di domenica a parte, il tracciato è ideale per gli amanti del trekking e per gli appassionati della. In rete si trovano anche diversi filmati con consigli utili. La segnaletica è ...

Brutta caduta con la mountain bike in Valbasca: trasportato in elicottero al Niguarda QuiComo

LO SHORT TRACK A SNOWSHOE È DI EVIE RICHARDS, SESTA MARTINA BERTA. KORETZKY CONCEDE IL BIS PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

L’uomo di 48 anni che oggi, 30 settembre, si trovava in sella alla sua mountain bike sul Monte Goi è stato trasportato all’ospedale Niguarda dall’elisoccorso, dopo essere caduto.E' un 48enne della zona: in elicottero all'ospedale di Milano per traumi e ferite. Ingente la mobilitazione in posto nel pomeriggio.