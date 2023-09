Motomondiale | Gp Giappone Lo spagnolo Masia in pole in Moto3

"Domani sarà impossibile tenere questo ritmo", spiega lo spagnolo al termine della Sprint MOTEGI (GIAPPONE) - "Oggi mi sentivo fortissimo per la ...

"Ho dato il massimo, dobbiamo capire cosa non ha funzionato", dice il campione del mondo MOTEGI (GIAPPONE) - "Sono contento anche se mi aspettavo ...

"Ho dato il massimo, dobbiamo capire cosa non ha funzionato", dice il campione del mondo MOTEGI (GIAPPONE) - "Sono contento anche se mi aspettavo di ...

Alle spalle del thailandese il giapponese Ogura e il britannico Dixon MOTEGI () - Somkhiat Chantra (Kalex), con il tempo di 1'49"898, ha conquistato la pole position nel GP deldi Moto2. Secondo posto per il giapponese Ai Ogura a 120 millesimi. Terzo il britannico Jake Dixon (+0"160). Quarto lo spagnolo Pedro Acosta (Kalex), quinto il ceco Filip Salac. Sesto posto ...Alle spalle del pilota iberico il turco Oncu e l'italiano Bertelle MOTEGI () - La Honda di Jaume Masia è in pole in Moto3. Il pilota spagnolo, con il tempo di 1'56"331 ha anticipato di 2 decimi il turco Oncu (Ktm) e di 3 decimi un ottimo Matteo Bertelle. Quarto ...

MotoGP Giappone: Martin trionfa nella Sprint Race e guadagna ancora su Bagnaia - Sportmediaset Sport Mediaset

MotoGp Giappone, sprint race: Martin vince davanti a Binder e Bagnaia Corriere della Sera

Il Motomondiale 2023 ha visto corrersi nella giornata oggi, sabato 30 settembre, la Sprint Race del GP del Giappone, che si è disputata a Motegi, valida per la quattordicesima tappa del calendario 202 ...Alle spalle del pilota iberico il turco Oncu e l'italiano Bertelle MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - La Honda di Jaume Masia è in pole in Moto3.