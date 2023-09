Motomondiale | Gp Giappone Binder Martin aveva un passo incredibile

Il pilota francese "Spero di tornare sul podio anche faticando, come in India" MOTEGI (GIAPPONE) - "Spero di tornare sul podio anche se dovessi ...

"Riuscire a spingere mi ha aiutato molto" MOTEGI (GIAPPONE) - "Sono molto soddisfatto, posso forzare le frenate come voglio. Per come guido è uno ...

Lo ha affermato Jorge Martin, vincitore della gara Sprint del GP del. "Non mi aspettavo 1'44" siamo arrivati quasi a 1'43". Penso che la soft sia l'arma giusta. Spero domani di fare la ...MOTEGI - Jorge Martin conquista la pole position nel . Prestazione super per lo spagnolo della Ducati Pramac , che firma il nuovo record della pista in 1:43.198, guadagnandosi il diritto, per la ...

'Domani sarà impossibile tenere questo ritmo', spiega lo spagnolo al termine della Sprint MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - 'Oggi mi sentivo ...Dopo la caduta di domenica scorsa in India, Pecco Bagnaia è tornato ad assaporare la gioia del podio nella Sprint del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Il campione del mondo in carica è scattato dal ...