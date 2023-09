MotoGP | Sprint Race GP Giappone | Martin vince ancora e avvicina Bagnaia

(Di sabato 30 settembre 2023) A Motegi terzo successo consecutivo per lo spagnolo della Ducati Pramac nelladopo Misano e India. Gara dominata chiusa davanti alla KTM di Brad Binder.è terzo e ora ha solo 7 punti di vantaggio su

“Sono partito alla grande, volevo andare davanti ma Jorge aveva un passo incredibile. E’ stata un’ottima gara, sono tornato sul podio, la moto non ...

... tornando poi in pista e conquistando una buona posizione in vista dellae della gara ... GP India, risultati qualifiche PRIMA FILA 1. Jorge Martin (Ducati) 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 3.MOTEGI (GIAPPONE) - Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto laRace del Gran Premio del Giappone dicon il tempo di 21'00"734. Seconda posizione per Brad Binder (Ktm, +1"390), terzo il campione del mondo Pecco Bagnaia (Ducati, +5"279) protagonista ...

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Giappone di MotoGP con il tempo di 21’00734. Seconda posizione per Brad Binder (Ktm, ...Per Martin è il terzo successo consecutivo nella sprint. E la classifica è sempre più corta: -8 da Pecco Bagnaia. Per Brad Binder un secondo posto che conferma quanto di buono fatto durante le prove, ...