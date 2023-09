MotoGP | Jorge Martin | “In qualifica ho capito il nostro potenziale | domani gestirò di più la gomma”

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Semplicemente mostruosoator monopolizza la Sprint Race del Gran Premio del Giappone a Motegi e accorcia ancora nel Mondiale su Pecco Bagnaia. Una prova eccezionale da parte dello spagnolo del Team Pramac che non ha mollato la presa dall’inizio alla fine, con un ritmo che fa paura anche per la gara di. Queste le sue parole a caldo dopo il successo nella gara corta: “Oggi mi sentivo veramente fortissimo in tutto e per tutto per la gara. Al mattino non ero davanti con le gomme usate, ma poi inho fatto un giro fantastico e hochec’era. Non abbiamo cambiato tanto l’assetto rispetto all’India, ci siamo soffermati semplicemente su qualche dettaglio che ha fatto la differenza per essere così competitivi“. Sulla gestione ...