MotoGP | Jorge Martin | “Contento per la pole | nella Sprint Race sarà battaglia con Bagnaia e Bezzecchi”

(Di sabato 30 settembre 2023) Sorride, e ne ha ben donde,dopo aver conquistato laposition del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato Twin Ring di Motegi, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha stampato un clamoroso 1:43.198 risultando il più veloce della Q2. Alle sue spalle Francesco(Ducati Factory) che si è fermato a 171 millesimi di ritardo dal suo rivale numero unocorsa al titolo, mentre è terzo Jack Miller (Red Bull KTM) a 353 millesimi. Quarto tempo per Marco(Ducati Mooney VR46) a 426 millesimi quinto per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 511, sesto per Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 610, subito davanti a Marc Marquez (Repsol Honda) settimo a 614. Ottave e none le ...