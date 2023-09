MotoGP GP Giappone 2023 | Marquez dopo la Sprint | “Ducati? L’ho seguita tante volte | è la più completa”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) “La? Quest’anno… è la moto più. Noi dobbiamo imparare a fare una moto simile o anche diversa, ma comunque capace di andare così forte”. Marc, settimo sul traguardo dellaRace in, ha risposto sorridendo alle voci che lo danno in procinto di lasciare la Honda per passare al team di Borgo Paginale, seppure in un team satellite. “Ora ho due opzioni: solo A o B” ha aggiunto a Sky Sport lo spagnolo. “In questo fine settimana sto spingendo tanto perché siamo in casa Honda e ci vuole.i primi 4-5 giri però ho capito che non potevo tenere il ritmo dei migliori, quindi ho tenuto un passo che mi consentisse di arrivare tra il settimo e il decimo posto”. ...