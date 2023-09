MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Passo buono | l’anno scorso inesperti Quest’anno siamo competitivi”

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Un ottimoDiha raccolto l’ottava posizione nella Sprint Race del GP del Giappone, quattordicesima tappa del Motomondiale 2023 di. Il pilota della Gresini Racing nello specifico ha ottenuto un gap di +12.404 Il nativo di Roma, visibilmente soddisfatto, ha commentato velocemente ai microfoni di Sky Sport la sua prova, ponendo il focus anche sugli interventi da studiare in vista della gara lunga: “E’ stata un’ottima gara, ho fatto una bella partenza, non ho perso molte posizioni – ha detto il centauro – Ilè stato molto. Stiamo lavorando con i ragazzi al box per capire come essere aerodinamici sul grip perché c’è una bella differenza di velocità e potrebbe permettermi di attaccare. Dobbiamo mettere anche a posto la soft che può essere importante per la gara“. Di ...