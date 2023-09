MotoGp del Giappone | pole position per Martin Bagnaia lo tallona al secondo posto

(Di sabato 30 settembre 2023) Jorgesi piazza insulla griglia di partenza nel gran premiodel, davanti a Francescoe a Jack Miller. Quarta posizione per Marco Bezzecchi, mentre solo sesto Fabio Di Giannantonio. Ottava e nona posizione per gli spagnoli Maverick Vinales e Aleix Espargarò.

Il programmaweekend su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Sabato 30 settembre Ore 1.35: prove libere 3 Moto3 Ore 2.20: prove libere 3 Moto2 Ore 3.05: prove libere 2...... posto che, sempre secondo Jové, potrebbe essere ambito da Fabio Quartararo , che al pari di Marc Marquez è alla ricerca di una moto competitiva per tornare a lottare per la conquistatitolo ...

Pole di Martin nel GP del Giappone della MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac in 1'43"198 fissa il nuovo record del tracciato di Motegi, precedendo la Ducati di Pecco Bagnaia, staccato di 171 ...