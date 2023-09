Moto | Marquez | Ducati? E' la più completa

Per la MotoGP , il weekend a cavallo dei mesi di settembre e ottobre non propone un appuntamento banale. Al di là del fatto che nessun Gran Premio ...

... Nelle ultime settimaneaveva avviato una serie di negoziazioni, basti pensare all'inizio di questa stagione con l'ipotesi KTM , svanita perché la casa austriaca non può schierare due..."La Ducati Quest'anno l'ho seguita tante volte... è lapiù completa. Noi dobbiamo imparare a fare unasimile o anche diversa, ma comunque capace di andare così forte". Marc, settimo sul traguardo della Sprint in Giappone, ha risposto sorridendo alle voci che lo danno in procinto di ...

è la moto più completa. Noi dobbiamo imparare a fare una moto simile o anche diversa, ma comunque capace di andare così forte". Marc Marquez, settimo sul traguardo della Sprint in Giappone, ha ...Bezzecchi 6° dopo la brutta caduta in qualifica La sua gara d’altronde si è decisa in partenza e nei primi passaggi, con Marquez alle sue spalle minaccioso. Il pilota della Honda ha però dovuto ...