Morta Ketty Roselli | attrice di “CentoVetrine” e “Don Matteo” | aveva 51 anni

Leggi su tpi

(Di sabato 30 settembre 2023) E’, cantante e ballerina, volto di tv, cinema e soprattutto teatro con una lunga carriera nei musical. Ha lavorato in fiction come “Don” e nella soap “”, dove interpretava la dottoressa Flavia Cortona.51. L’annuncio in un messaggio sull’account Instagram dell’artista: “è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose”. “Questa era, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare ...