Morta a 51 anni l’attrice Ketty Rosselli | aveva recitato in Centovetrine

(Di sabato 30 settembre 2023) Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di, attrice 51enne nota soprattutto per avere lavorato in teatro, anche se la popolarità era arrivata grazie a due serie Tv di particolare successo, Don Matteo e, dove interpretava la dottoressa Flavia Cortona. La donna era un’artista a tutto tondo, avendo avuto modo di dimostrare il suo talento anche come cantante e ballerina, oltre che nei musical. La sua morte è stata annunciata tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava – si legge – Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di ...

La carriera Ketty era nata a Torino e aveva cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo negli'90 come ballerina in molti programmi televisivi. All'amore per la danza si era poi aggiunto ...all'età di 51, a Roma, l'attrice e ballerina Ketty Roselli, era malata da tempo. L'annuncio è stato dato attraverso il suo profilo Facebook: 'Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo ...

Morta a 51 anni Ketty Roselli, star di 'CentoVetrine' e 'Don Matteo' AGI - Agenzia Italia

È morta l'attrice Ketty Roselli volto di 'Centovetrine', aveva 51 anni. L'addio sui social: "Buon viaggio" Virgilio Notizie

