Montolivo | «L’Inter deve dimostrare di essere più forte della Salernitana!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023) Altro turno di Serie A per: oggi sarà la voltaSalernitana. Prima dell’inizio del matchspiega cosa si aspetta dalla sfida di campionato. REAGIRE – Dopo solo tre giorni dall’ultima sfida di campionatotorna in campo. Ad attenderla allo Stadio Arechi ci sarà la Salernitana. Prima del fischio d’inizio Riccardosu Dazn dichiara: «L’anno scorso si è fatto male un top del reparto offensivo nerazzurro e giocavano Dzeko e Lautaro Martinez, che è un attacco pericoloso. Se oggi si fa male un top come Lautaro Martinez l’attacco deldiventa normale e prevedibile. È tutta la squadra che nel complessodipiùSalernitana, al di là ...