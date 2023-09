Monte Alben | sassi travolgono tre escursionisti | uno è grave

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 settembre 2023) Oltre il Colle. Una persone è rimastamente ferita sabato pomeriggio (30 settembre) in un incidente a Oltre il Colle, sul. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando sulla via Clipper si sono staccati alcuniche hanno travolto un gruppo di, una cordata composta da tre persone. Uno di loro, appunto, è stato trasportato in condizioni critiche dall’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Un altro è stato ferito ad una gamba mentre un altro è rimasto illeso. Sul posto anche l’ambulanza, il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco con un secondo elicottero. Ai carabinieri di Zogno il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.