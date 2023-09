Mondiali maschili rugby 2023 | tutti i risultati e le classifiche

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023)e ledeidi, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Sono 20 le squadre al via, pronte a darsi battaglia nella lunga corsa verso il titolo iridato che toccherà nove città francesi, chiudendosi a Parigi. Presente anche l’Italia di Kieran Crowley, che proverà a farsi spazio tra le migliori squadre del mondo. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le partite e le informazioni per seguirle in diretta. Di seguito ledei gironi e l’esito di tutte le partite aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.: FORMULA E REGOLAMENTO PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ...