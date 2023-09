Mondiale RS21 di Vela | Translated chiude ai piedi del podio nella categoria Under 23

(Di sabato 30 settembre 2023) Porto Rotondo – E’ il team di Caipirinha, con al timone Martin Reintjes, ad aggiudicarsi il titoloassolutoal termine di una serie di 10 regate, con ben 53 imbarcazioni al via, disputate presso lo Yacht Club Porto Rotondo. Il team guidato dal presidente internazionale della classe (con lui a bordo Francesco Rubagotti, Daniele Cassinari e Giulio Desiderato) ha messo a punto due splendide provegiornata odierna recuperando punti sul team australiano di Robert Davis che è scivolato in seconda posizione. Bene ance l’equipaggio Diva di Andrea Battistelli che scalza dalil campioneuscente, Beyond freedom 2 di Gianluca Grisoli. Il titolo Corinthian, con al timone l’armatore della barca, va al marchigiano Alessio Marinelli con a bordo Filippo Baldassarri, Carmen Sepe e ...

Emozioni a non finire a Poro Rotondo in Sardegna dove il team italiano di “Caipirinha” dell’armatore e timoniere gardesano Martin Reintjes ha conquistato il titolo di Campione del Mondo 2023 della cla ...Un Mondiale di altissimo livello che unisce attenzione all’ambiente, con la passione per la vela, dedicato al monotipo a chiglia RS21, con più di 500 presenze. I team che hanno messo in scena uno ...