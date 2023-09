Moggi | ho gestito Maradona e vi dico che la gestione Osimhen peserà tutto l’anno sul Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023) Lucianosu Libero parla dellada parte sia di Garcia sia di De Laurentiis. Prima di parlare della gara contro l’Udinese vinta dal(4-1), riteniamo utile parlare del casoche sembra ormai disciolto, ma chesul rendimento della squadra campana durante tutta l’annata. È il motivo per cui, fin dall’inizio, siamo stati scettici sulle possibilità deldi ripetersi, considerato il cambio d’allenatore che porta sempre atteggiamenti diversi e preparazione diversa. Prosegue: Chi vi scrive negli anni in cui dirigeva ilha avuto momenti difficili di conduzione perché doveva gestire il miglior giocatore del mondo: Diego Armando. E non ...